Prince Edward Elementary Honor Roll announced
Prince Edward County Elementary School has released its honor roll for the fourth nine weeks of the school year.
FIRST GRADE
Maijer Agnew, Jayceon Ayers, *Robert Buczek III, Kacey Byrd, *Roman Capati, Alayna Clay, *Harmony Coleman, *Viviana Delgado-Padilla, *Jackson Deskins, *Emmi Flores, *Jonathon Folz,*Mykah Ford, Lane Fowlkes, Ava Garris,*Bailey Gibbs, *J’Shamon Gilliam,*Conner Green, Gavyn Hendrickson,*Cain Herrera-Franklin,*Nevaeh Holman, Victory Holman,*Standarius Hurt,*Gerald Ingram Jr., Colton Jenkins, Xia Johnson, *Bryan Lascolette III, *Armani Lee, *Johann Lee, Yasera Leon, Reginae Locus, Autumn Marshall, Waylon Mik, *Dakota Mitchell, Sarah Newton,*Tobias Noraas, Heer Patel, Cameron Saunders, Alivia Scott, Carmen Scott, Angela Seaborn, Lucas Simms, Ashton Smith, *Gabriella Tharrington, Amber Thompson, *Brylee Thompson, *Robert Varner, Tyriq Venable, *Mar’Kierra Watson, *Kanyon Webb, Nyla Williams, Aria Woods, and *Jonathan Yale.
SECOND GRADE
Jamareon Boatwright, Kamari Bolden, *Aaliyah Brown,*Harmoni Brown, Serenity Brown, Landon Burwell,*Aden Chaffin, Nyana Chambers, Jason Chappell, *Levi Cole, *Ma’Khai Coles, Justice Couch, Alex Dooley, Elliott Evans, Gabriel Fernandez-Chagas, *Da’Nizjah Fowlkes, *Eli Frederick, Parker Frederick, Milai Gray, Matthew Hailey, Bryce Harris, N’Zyah Hendricks, *Bryah Holland, Jer’siah Johnson,*Noah Johnson, Mikha’il Leon, *Isaiah Locus, *Andrew Marker, *Patrick McCabe, *Je’Marcus Miller, Zaire Miller, *Evan Morgan, Gannen Parrish, Xzavier Ramsey, Carter Rehm, Jayden Sanders, *DaMari Simmons, *Elexus Smith, *Jamila Smith, Jasyah Snead, Anthony Sprague, *Noah Sysko, Laylah Taylor, Cassidy Warbington, and *Parker Wright.
THIRD GRADE
Luis Alvarez, *Payton Bailey, Cierra Baker, *Josie Ball, *Aurelia Barber*Karmen Barksdale, Ma’Lina Brittinngham-Jones, Aireyanna Brown, Aniah Brown, Albert Bryant, Brooklyn Camp, *Zachary Chapman, *Austin Deitrich, *Keyanna Delaney, *Jordan Doswell, *William Eanes III, Lillian Ellett, Bentley Gibbs, Lillian Grant, *Taven Hopper, Chloe Harper, Kayden Ingram, Gabriel Jones, Sherlyn Lopez-Morales, Jazil Lyles, Caleb McCargo, *Remy Mik, Riley Mills, Estevan Molina, Avalenn Moon, Kadence Moore, Saniy’ Nash, *Mason Nelson, *Arianna Pollard, Zoe Pollard, Anaelle Pretto, Sydney Shelton, Jacir Sims, Jamison Spigler, Jaxon Spigler, Jaxson Tate, Lamarrion Terry, Addison Tobias, *Nini Tran, Reagan Vogel, Isla Volz,*Cambryn Walker, Tiana Walker, *Kowen Webb, Ja’Den White, Jamirah Williams, and Layla Wolfgang.
FOURTH GRADE
Savion Agnew, Shane Barnett, Li’Laya Battle, *Olivia Bishop, Isabella Celestino-Patraca, Alee Clark, Alivia Clay, *Skyler Crenshaw,* Aya Dinmore, *Didier Dunbar, Grace Eiban, *Levi Estes, Zyion Ford,* Jack Green, Troy Halliday, Terry Hartshorn Jr., D’Yoni Hawkes, *Cheyanne Hodges, Christian Jenkins, Gavin Jenkins, *Abigail Lawson, Ella Loeser-Beares, *Diamin Marshall, *Bryce Morgan, Justin Morning, Breasia Palmer, *Silas Perkins, Jazir Peterson, *John Porter, Roger Pride, Christian Recktenwald, Lyric Royster, Lillian Simms, *Ky’Lique Smith, Mark Smith, *Isaac Sysko, Brittany Torales-Reyes, Ashlinn Turbyfill, *LaKinsey Wagner, and Jaila Welton.
*Asterisk indicates all A’s.
Administrative changes announced
At the June 7, 2021, meeting of the Cumberland School Board, members of the School Board approved administrative changes for... read more