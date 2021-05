Eagles win tri-meet

Prince Edward High School won both the boys and girls tri-meet with Buckingham and Central high schools Wednesday, April 28.

The Eagle girls team scored 63 points to Buckingham’s 40.Central had five points.On the boys side of the competition, the Eagles had 50 points to 40 for Central and 22 for the Buckingham Knights.

The following is a breakdown of those who scored point in the competitions.

Boys 100 Meter Dash

NaJae Carter Central 6 Kelan Owens Central 9 Joseph Phelps Prince Edward 8

Girls 100 Meter Dash

Haniyyah Johnson Prince Edward 8 Laniya Moses Central 0 Sidra Daniels Buckingham 1 Dejanira Pearl Prince Edward 8

Boys Discus Throw

Omarion Allen Prince Edward 95-06 Anthony Inzeo Central 55-08 Jacob Currin Central 50-04 Colin Burke Central 49-08

Girls Discus Throw

Lauren Randolph Buckingham 85-11 Aliyah Bell Prince Edward 69-08 Saye Woodard Prince Edward 61-00 Skylar Davis Buckingham 61-00

Boys 800 Meter Run

Saad Khan Prince Edward 2:09.0 Aiden Houchens Buckingham 2:19.2 Tyler McGrath Central 2:19.5 Joey Boyles Buckingham 2:41.0

Girls 800 Meter Run

Hayden Talbott Buckingham 2:48.0 Sarah Perry Buckingham 3:08.0 Laila Jones Prince Edward 3:29.0 Charlotte Richmond Central 3:32.0

Boys High Jump

Joseph Phelps Prince Edward 5-00 Saad Khan Prince Edward 5-00

Girls High Jump

Saye Woodard Prince Edward 4-04

Boys 4X400 Meter Relay

Buckingham 4:37

Girls 4X400 Meter Relay

Buckingham 5:30

Boys Shot Put

Omarion Allen Prince Edward 35-00 Jacob Currin Central 32-00.5 Colin Burke Central 25-03 Inzeo Central 24-07

Girls Shot Put

Haniyyah Jonson Prince Edward 37-00.5 Aliyah Bell Prince Edward 30-08 Lauren Randolph Buckingham 27-05 Skylar Davis Buckingham 27-01

Boys 4X800 Meter Relay

Buckingham 10:57.9

Boys 1600 Meter Run

Hyatt Khan Prince Edward 4:36 Saad Khan Prince Edward 6:00 Joey Bowles Buckingham 6:13 Jon Gowans Buckingham 6:40

Girls 1600 Meter Run

Hayden Talbott Buckingham 6:21 Sarah Perry Buckingham 6:54 Josephine Hemmer Prince Edward 7:09 Minnie Wallace Buckingham 7:37

Boys Triple Jump

NaJae Carter Central 38-02.5 Joseph Phelps Prince Edward 34-11

Girls Triple Jump

Saye Woodard Prince Edward 27-06 Dejanira Pearl Prince Edward 23-09

Boys 400 Meter Dash

Kelan Owens Central 1 Nathan Hamilton Prince Edward 1:03.1 Alex Boyles Buckingham 1:09.1 Parker Knight Buckingham 1:14.8

Girls 400 Meter Dash

Saye Woodard Prince Edward 1:12 Logan Ragland Buckingham 1:14.5 Ashanti Hall Buckingham 1:15.2 Makayla Reese Central 1:22.4

Girls 200 Meter Dash

Haniyyah Johnson Prince Edward 3 Dejanira Pearl Prince Edward 8

Boys 3200 Meter Run

Hyatt Khan Prince Edward 11:00 Nathan Hamilton Prince Edward 12:49 Parker Knight Buckingham 16:48

Girls 3200 Meter Run

Josephine Hemmer Prince Edward 16:36

Boys Long Jump

NyJae Carter Central 20-09.5 Tyler McGrath Central 18-08 Joseph Phelps Prince Edward 17-04 Saad Khan Prince Edward 16-11.5

Girls Long Jump