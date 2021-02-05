Prince Edward County High School honor roll
Prince Edward County High School has announced its honor roll students for the second nine-week grading period.
NINTH GRADE
*Bodie Beach, Isis Bigelow, Taylor Bishop, De’jane’ Brown, Grace Buczek, Maureka Carter, *Jevons Chen, *Elizabeth Childers, Jamarion Crawley, Catherine Curtis, *Nia Davis, *Layla Edmonds, Keniyah Eggleston, Jalen Eppes, *Casey Fox, Freddie Geddes, Kylee Gunn, *Isabelle Halliday, *Thomas Hamilton, *Sylvia Hemmer, Diona Jennings, *Kayla Jones, Isaiah Leonard, DeJuan Little, *Savannah Loveday, *Nicholas Magill, Isaiah McMorris, *Neel Mishra, *Hailey Morgan, Le’Von Morris, Destiny Morton, *Daniel Motter, Christopher Neilsen, *Makayla Nelson, Dejanira Pearl, *ZaRonica Perkins, *Abagail Reamer, *Bronwyn Rider, Desirae Sagna, William Taylor, *Leonardo Uriarte, *Quin’niah Woodford, Tamia Young and *Ainsley Zirkle.
TENTH GRADE
*Mubaric Abdul Mumin, Lanayzha Agnew, *D’Mayia Banks, Jeremiah Bates, *Naomi Becker, Attoria Brooks, Kenyasia Brown, Alexandra Carr, *Ashlee Carr, Makayla Carter, Malaesha Carter, T’Kiyah Carter, Evan Coleman, *Ryan Coleman, *Kayla College, *Carrington Detrick, DaNasia Dupuy, SueAnn Gilbert, *Kailynn Hamilton, *Dima Hamza, Isaiah Harrison, Kanez Holliman, Fayth-Autumn Hutton, Atia Johnston, *Laila Jones, Tama’ra King, Moses Kiprono, Emma Leonard, Tessa Mahan, Kin’Dajah Mitchell, Tanner Morris, *Aiya Murchison, *Krystiana Pearl, *Anthony Riccio, Saniyah Roberts, *Aalia Scott, Ayana Smith, Chloe Smith, *Sydney Stokes, *Kalil Swann, Elijah Taylor, Laeg Walker and Jaden Wilson.
ELEVENTH GRADE
*De’Murie Banks, Griffin Beach, Aaliyah Bell, Kemani Bowles, *La’Niya Brooks, Caleb Camp, *Ronald Carricato III, Christian Crafton, *Morgan Curtis, Michael Dailey, Taylor Eanes, Jailan Edmonds, *Kyla Edmonds, *Amy Flanagan, *Andrew Godfrey, Corbin Gridley, *Nathan Hamilton, J’Tae Hardy, *Jasmine Harris, Ahmaud Hicks, Jada Hicks, Tyana Jackson, Monay Johnson, *Muhammad Johnston, *Robert Kinne, *Camden Libby, *Shana Loveday, *Alyson Lucas, Kyrin Lyttle, Taevon Marshall, *Meera Mishra, Da’Myya Nash, Jackson Overton, Angelica Pena, *Michael Riggleman, Emily Sansalone, Eleanor Shoenthal, *Timothy Slater, Maurice Smith, Charles Swanson, Kayleigh Taylor, Maria Tindall, *Eve Utzinger, Eliezer Vazquez-Aguilera, Najwa Wasi, *Evelyn Weese, Colin Wells and Dionna Welton-Boxley.
TWELFTH GRADE
D’Montaz Ashe, *Iyanna Bates, Nicholas Branch, *Maria Ines Brito Raia, Maria Waleska Brito Raia, Andrew Burrell, Jaden Capati, *Keandra Chambers, Dakota Close, Xatavius Dawson, Samuel Detrick, *Joseph Edwards, *Corey Eppes, Antonio Harvey, Arthur Haskins Jr, *Joshua Hicks, *Johnny Holman Jr., Nylah Holmes, Ava Janowski, Raven Jennings, Bradley Jones, Kiyou Jones, Shameka Jones, *Hayat Khan, *Saad Khan, *Mattison Kinne, *Jenna Lankford, Ozzbourne Littleton, *Christopher Long, *Vincent Marsh Jr, *I’Nia Marshall, *Natasha Martin, *Taylor Maxey, *Sierra Mottley, *Madison Nachtigal, *Jacianna Nance, *Camryn Newcomb, *Saybien Peterson, Robert Raymond Jr, Daniel Reed, Za’Tyrah Taylor, Makylah Tillerson, Tasya VanRomondt, *Travon Vaughan, Christopher Vazquez-Aguilera, *Callyn Vogel, Jermaine Watson, Kayla Webster, Maurik White, Daniel Wilburn, *Aleshia Williams and *Cheyenne Wilson.
*Asterisk indicates all A’s.
Bill requiring in-person classes passes Senate
BY ZACHARY KLOSKO Capital News Service A bill which would require in-person instruction, along with virtual learning, be made available... read more